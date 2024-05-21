Названы возможные сменщики Почеттино в «Челси»

Лондонский «Челси» подыскивает замену Маурисио Почеттино.

По данным различных авторитетных источников, аргентинец оставит пост главного тренера «синих» – стороны приняли решение расстаться по взаимному согласию, о чём вскоре будет объявлено официально. Согласно сведениям Transfer News Live, в числе потенциальных преемников Почеттино «Челси» рассматривает Кирана Маккенну из «Ипсвича», а также Энцо Мареску из «Лестера», Себастьяна Хёнеса из «Штутгарта» и Мичела, представляющего «Жирону».

Маурисио Почеттино провёл в «Челси» всего один сезон. По итогам завершившегося розыгрыша Премьер-лиги лондонцы заняли шестую строчку.