«Манчестер Юнайтед» будет трудно провернуть амбициозные подписания без многочисленных продаж.

Коллектив Эрика тен Хага неудачно выступил в Премьер-лиге, финишировав лишь на восьмом месте, что, вероятно, побудит клуб активно действовать на трансферном рынке. По сообщениям журналиста Криса Уилера, на данный момент бюджет «Манчестер Юнайтед» составляет немногим больше 35 млн фунтов стерлингов (41 млн евро). «Красным дьяволам» придётся продать нескольких дорогостоящих игроков, чтобы позволить себе серьёзное усиление.

По слухам, в «Манчестер Юнайтед» планируют расстаться с Джедоном Санчо, от продажи которого может быть выручено более 50 млн евро.