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Источник: «Челси» расстался с Почеттино

21 Мая 2024 • 21:06 Комментировать (1)

Лондонский «Челси» расстался со своим главным тренером, аргентинским специалистом Маурисио Почеттино. Об этом сообщают сразу несколько источников, такие как The Telegraph и The Athletic.

Также информацию в своей соцсети подтверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, сославшись на журналиста Мэтта Лоу. Он добавляет, что лондонский клуб будет рассматривать молодого тренера как приоритетную замену Почеттино.

Отмечается, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Маурисио проработал в «Челси» всего один сезон, по итогам которого команда заняла шестое место в АПЛ и вышла в еврокубки. Также клуб дошёл до полуфинала Кубка Англии и финала Кубка лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино
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Комментарии (1) Все комментарии
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fireland
21 Мая 2024 в 21:21
Просто конченое руководство.
Только на словах строят долгосрочный проект с верой в менеджеров, а по факту :
Уволили Тухеля, который очень достойно вел себя в процессе смены владельца.
Назначили Поттера, который не доработал сезон.
Назначили Почеттино, и когда команда начала сыгрываться, а игроки всячески поддерживать его - уволили.
Какой тренер после такого придет в клуб ?
Макенна ? Боюсь это Поттер 2.0.

PS. Ясно что Поча убрали из-за Галлахера. Эти уроды и его продадут, что купить очередного Угочукву, который травмируется на весь сезон. Зачем нам Галлахер сыгравший 50 матчей из 51 и большую их часть в качестве весьма достойного капитана ?

Больно...

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