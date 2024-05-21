Назван лучший форвард-дриблёр сезона АПЛ, он играет в «Челси»

Николас Джексон, форвард лондонского «Челси» статистически признан лучшим дриблёром минувшего сезона Английской премьер-лиги среди центральных нападающих.

Как сообщает телеграм-канал «Английский акцент», Джексон в прошедшем сезоне АПЛ показал лучший процент успешных попыток дриблинга (59,3%) среди всех нападающих чемпионата с 75 и более попытками.

Всего у сенегальского нападающего в 35 матчах АПЛ в прошедшем сезоне набралось 14 забитых голов и пять голевых передач. Перешёл в состав «синих» он летом 2023 года из «Вильярреала».

Один из самых противоречивых игроков лиги не устаёт удивлять.