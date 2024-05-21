Прощание Клоппа с «Ливерпулем» многократно побило телерейтинги награждения «Манчестер Сити»

В минувшее воскресенье главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прощался со своим клубом. В то же время, «Манчестер Сити» праздновал на поле «Этихад Стэдиум» свой очередной чемпионский титул.

Интересным фактом про эти два события поделился телеграм-канал «Английский акцент». Так, прощание Клоппа с «Ливерпулем», в котором он провёл девять лет карьеры, собрало на 70% больше средней аудитории британского телевидения и на 44% больше просмотров на YouTube по сравнению с празднованием титула чемпиона Премьер-лиги «Манчестер Сити».

Интересно, как бы изменились рейтинги, если бы чемпионом Англии стал лондонский «Арсенал»?