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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Прощание Клоппа с «Ливерпулем» многократно побило телерейтинги награждения «Манчестер Сити»

21 Мая 2024 • 20:42 Комментировать (2)

В минувшее воскресенье главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прощался со своим клубом. В то же время, «Манчестер Сити» праздновал на поле «Этихад Стэдиум» свой очередной чемпионский титул.

Интересным фактом про эти два события поделился телеграм-канал «Английский акцент». Так, прощание Клоппа с «Ливерпулем», в котором он провёл девять лет карьеры, собрало на 70% больше средней аудитории британского телевидения и на 44% больше просмотров на YouTube по сравнению с празднованием титула чемпиона Премьер-лиги «Манчестер Сити».

Интересно, как бы изменились рейтинги, если бы чемпионом Англии стал лондонский «Арсенал»?

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Юрген Клопп ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
21 Мая 2024 в 21:44
ай на арсинал ышо б меньшы сматрели.. и ышо манчестер-сила кажный год выигрываит титул а клоп приходит и уходит раз в 10 лет.. дышовая падмена панятий.. А-ха-ха-ха! )))
NOBODY
21 Мая 2024 в 20:52
ну что и требовалось доказать ))) кому охота смотреть помойку ))
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