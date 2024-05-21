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«Манчестер Юнайтед» подпишет двух центральных защитников – названы варианты

21 Мая 2024 • 20:41 Комментировать
Брайтон
0:2
Манчестер Юнайтед

Укрепление центра обороны – одна из главных целей «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

По окончании сезона ряды «красных дьяволов» покинет Рафаэль Варан, чей истекающий контракт не будет продлён. По информации журналиста Криса Уилера, «Манчестер Юнайтед» намерен подписать двух новых центральных защитников в предстоящий трансферный период. На позицию правого центрбека клуб рассматривает Жан-Клера Тодибо из «Ниццы» и Тосина Адарабиойо, уходящего из «Фулхэма» свободным агентом.

Приоритетной опцией на роль левого центрального защитника считается Джерред Брэнтуэйт, однако, если «Эвертон» потребует за англичанина более 65 млн евро, руководство манкунианцев переключится на кандидатуру Марка Гехи из «Кристал Пэлас».

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