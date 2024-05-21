Защитник Кайл Уокер и полузащитник Кевин де Брёйне приняли решение остаться в «Манчестер Сити» на следующий сезон. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Дэвида Макдоннелла.

Отмечается, что Уокер и де Брёйне переоценят своё будущее в следующем, 2025 году.

В конце мая Кайл Уокер отметит свой 34-й день рождения. Действующий контракт футболиста рассчитан до конца сезона 2025/2026. Кевину де Брёйне в июне исполнится 33 года. Его трудовой договор истекает посреди 2025 года.

Напомним, что «Манчестер Сити» на выходных стал чемпионом Англии четвёртый год подряд.