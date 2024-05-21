Эмерсон из «Тоттенхэма» интересен двум топ-клубам Серии А

Защитник Эмерсон Роял может покинуть «Тоттенхэм» в летнее трансферное окно. Как сообщает Givemesport, лондонский клуб готов продать 25-летнего бразильца в обозримом будущем.

По данным источника, Эмерсон может оказаться в Серии А – интерес к футболисту проявляют «Ювентус» и «Милан». Ранее в Италии бразильский защитник не выступал.

В сезоне 2023/2024 Эмерсон поучаствовал в 24 официальных матчах «Тоттенхэма». В них бразилец записал на свой счёт один забитый гол.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Эмерсона Рояла в 18 миллионов евро.