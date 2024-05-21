«Ливерпуль» принял решение по одному из лидеров

«Ливерпуль» строит планы по составу на будущее. Как стало известно HITC, главным приоритетом мерсисайдского клуба является подписание нового контракта с одним из лидеров – с защитником Трентом Александер-Арнольдом. «Красные» хотят заключить с 25-летним футболистом новый долгосрочный договор. В клубе уверены, что Трент согласится на предложенные условия.

Трент Александер-Арнольд – воспитанник «Ливерпуля». За первую команду «красных» защитник провёл 310 матчей, в которых записал на свой счёт 19 голов и 81 результативный пас на партнёров.

«Ливерпуль» занял третье место в чемпионате Англии.