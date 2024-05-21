Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» принял решение по одному из лидеров

21 Мая 2024 • 17:52 Комментировать

«Ливерпуль» строит планы по составу на будущее. Как стало известно HITC, главным приоритетом мерсисайдского клуба является подписание нового контракта с одним из лидеров – с защитником Трентом Александер-Арнольдом. «Красные» хотят заключить с 25-летним футболистом новый долгосрочный договор. В клубе уверены, что Трент согласится на предложенные условия.

Трент Александер-Арнольд – воспитанник «Ливерпуля». За первую команду «красных» защитник провёл 310 матчей, в которых записал на свой счёт 19 голов и 81 результативный пас на партнёров.

«Ливерпуль» занял третье место в чемпионате Англии.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Стало известно, где Джикия продолжит карьеру Карпин назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне «Бавария» приняла решение по Зидану Тренер «Ливерпуля» Клопп сделал заявление о будущем «Манчестер Сити» сравнялся с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских титулов в АПЛ в XXI веке Анчелотти отреагировал на четыре пропущенных гола Луниным перед финалом Лиги чемпионов Клопп назвал лучшего тренера мира Гвардиола высказался после исторического чемпионства «Манчестер Сити» Морган - о Клоппе: «Одно чемпионство за 8 лет не делает его великим для АПЛ»
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу
Спортивные новости
Как сильно на российский хоккей влияет отсутствие национальной сборной на чемпионате мира «Эдмонтон» в седьмом матче обыграл «Ванкувер» и вышел в финал Западной конференции НХЛ Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Немков высказался о победе Усика над Фьюри Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Мая
19:13 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне и Уокер приняли решения по будущему слухи
17:57 · Англия. Премьер-лига
Эмерсон из «Тоттенхэма» интересен двум топ-клубам Серии А
17:52 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» принял решение по одному из лидеров
17:48 · Англия. Премьер-лига
Назван самый задействованный Клоппом игрок «Ливерпуля» - и это не Салах
17:15 · Англия. Премьер-лига
Хаверц – об «Арсенале»: «С этим клубом мы можем добиться большего» 1
17:09 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, хотел ли «Ливерпуль» пригласить Тухеля слухи
16:49 · Англия. Премьер-лига
Экс-тренер «Зенита» мог возглавить «Ливерпуль»
16:19 · Англия. Премьер-лига
«Друзья из «Манчестер Юнайтед» меня убьют»: Бекхэм высказался о Клоппе
15:31 · Англия. Премьер-лига
Звезда «Манчестер Юнайтед» пропустит Евро-2024 1 слухи
14:50 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл усиление в центр поля
13:15 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу попросил «Тоттенхэм» о трёх новичках – известна одна фамилия
13:13 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок «Реала» может продолжить карьеру в «Атлетико»
13:07 · Англия. Премьер-лига
Тен Хага из «Манчестер Юнайтед» назвали худшим тренером АПЛ
13:05 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг не попал в расширенную заявку сборной Англии на Евро-2024
13:03 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший тренер сезона АПЛ – это не Гвардиола и даже не Артета
Все новости
Рекомендуем