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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван самый задействованный Клоппом игрок «Ливерпуля» - и это не Салах

21 Мая 2024 • 17:48 Комментировать

Юрген Клопп по итогу сезона АПЛ спустя девять лет покинул «Ливерпуль». Портал Transfermarkt подсчитал, какой игрок «красных» при Юргене был самым задействованным в мерсисайдском клубе.

И первое место – у Роберто Фирмино, который покинул «Энфилд» в прошлом сезоне. Бобби провёл при немце 355 матчей в форме «Ливерпуля».

Совсем на чуть-чуть отстал Мохамед Салах – у него 349 выходов на поле. Третье место рейтинга – у ветерана английского футбола, ныне игрока «Брайтона» Джеймса Милнера – 323. Четвёртое место у Трента Александера-Арнольда – 310. Замыкает пятёрку Джордан Хендерсон, бывший капитан «Ливерпуля» и игрок «Аякса».

297 игр у Эндрю Робертсона, лишь 270 у Виргила ван Дейка, 269 у Садио Мане, 263 у Алиссона Бекера.

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Евро-Футбол.Ру,
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