Хаверц – об «Арсенале»: «С этим клубом мы можем добиться большего»

Кай Хаверц, немецкий игрок атаки лондонского «Арсенала» сделал в соцсети пост в честь окончания сезона.

«С чего мне начать… Мой первый сезон был тем, который помог мне расти как человеку и игроку. Очень благодарен за поддержку в этом сезоне от болельщиков, сотрудников клуба, моих товарищей по команде. Понадобится время, чтобы переварить всё произошедшее, но я знаю, что с этим клубом мы можем добиться большего», - написал Кай.

Напомним, что минувший сезон АПЛ стал первым для Хаверца в «Арсенале» после перехода летом 2023 года из «Челси». В рамках него Кай оформил 14 голов и семь ассистов в рамках всех турниров.

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