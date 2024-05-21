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Стало известно, хотел ли «Ливерпуль» пригласить Тухеля слухи

21 Мая 2024 • 17:09 Комментировать

Появилась информация о том, мог ли главный тренер «Баварии» Томас Тухель возглавить «Ливерпуль».

По информации The Athletic, английский гранд не следил за немецким специалистом. Напомним, новым наставником «Ливерпуля» был назначен Арне Слот, который ранее работал в «Фейеноорде».

Напомним, по итогам сезона пост главного тренера «Ливерпуля» покинет Юрген Клопп, руководивший командой на протяжении последних девяти лет.

«Ливерпуль» завершил сезон на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, заработав 82 очка в 38 встречах. Отрыв мерсисайдцев от первой позиции составил девять баллов.

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