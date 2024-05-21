Экс-тренер «Зенита» мог возглавить «Ливерпуль»

В понедельник «Ливерпуль» объявил о приходе на тренерский мостик Арне Слота. Нидерландский специалист вступит в должность 1 июня – к тому моменту он должен получить разрешение на работу.

Как сообщает на своих страницах the Athletic, до принятия решения о назначении Слота «Ливерпуль» рассматривал более опытных специалистов. Так, на «Энфилде» оценивали кандидатуры Эрнесто Вальверде и Лучано Спаллетти.

Как тут не вспомнить, что Спаллетти в своё время поработал в России – итальянец возглавлял питерский «Зенит».

Добавим, что «Ливерпуль» закончил чемпионат Англии на третьем месте.