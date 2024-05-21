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«Друзья из «Манчестер Юнайтед» меня убьют»: Бекхэм высказался о Клоппе

21 Мая 2024 • 16:19 Комментировать

Известный в прошлом футболист Дэвид Бекхэм высказался о Юргене Клоппе, который на выходных провёл последний матч на тренерском мостике «Ливерпуля».

«Даже будучи фанатом «Манчестер Юнайтед», мне нравится Юрген. Мне нравится его характер, его личность и то, что он привносит в спорт. Меня убьют некоторые из моих друзей из «Манчестер Юнайтед», но мне грустно видеть, как Клопп уходит. То, что он сделал для «Ливерпуля» и спорта в целом, - невероятно», - сказал Бекхэм в программе Smartless.

Юрген Клопп тренировал «Ливерпуль» с октября 2015 года. Новым тренером мерсисайдцев станет  Арне Слот.

Бекхэм ответил, может ли «Интер Майами» пригласить Клоппа

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Дэвид Бекхэм Манчестер Юнайтед Юрген Клопп ещё теги
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