«Друзья из «Манчестер Юнайтед» меня убьют»: Бекхэм высказался о Клоппе

Известный в прошлом футболист Дэвид Бекхэм высказался о Юргене Клоппе, который на выходных провёл последний матч на тренерском мостике «Ливерпуля».

«Даже будучи фанатом «Манчестер Юнайтед», мне нравится Юрген. Мне нравится его характер, его личность и то, что он привносит в спорт. Меня убьют некоторые из моих друзей из «Манчестер Юнайтед», но мне грустно видеть, как Клопп уходит. То, что он сделал для «Ливерпуля» и спорта в целом, - невероятно», - сказал Бекхэм в программе Smartless.

Юрген Клопп тренировал «Ливерпуль» с октября 2015 года. Новым тренером мерсисайдцев станет Арне Слот.

Бекхэм ответил, может ли «Интер Майами» пригласить Клоппа