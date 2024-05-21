Вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не будет вызван в сборную Англии на предстоящий чемпионат Европы. Об этом стало известно Sky Sports.

По информации источника, главный тренер национальной команды Англии Гарет Саутгейт озвучит заявку команды в ближайшее время. Сообщается, что 26-летний Рэшфорд не будет включен в состав сборной.

За свою карьеру Рэшфорд принял участие в 60 матчах за сборную Англии, забил 17 голов и записал в свой актив шесть результативных передач.

Чемпионат Европы – 2024 стартует 14 июня. Англия выступит в группе C вместе с командами Дании, Сербии и Словении.