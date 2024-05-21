«Ливерпуль» нашёл усиление в центр поля

«Ливерпуль» включился в гонку за полузащитником Оркуном Кекчю из «Бенфики». Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на Daily Mirror.

Кекчю выступает за «Бенфику» с прошлого лета. Ранее этот полузащитник выступал за «Фейеноорд» под руководством Арне Слота. Нидерландский тренер, как известно, летом приедет на «Энфилд» и заменит у руля «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего Кекчю в 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 43 матча, в которых забил 7 голов и отдал 11 голевых передач на партнёров.