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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Постекоглу попросил «Тоттенхэм» о трёх новичках – известна одна фамилия

21 Мая 2024 • 13:15 Комментировать

«Тоттенхэм» финишировал на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Разумеется, это не предел мечтаний для клуба, стремящегося как минимум из года в год выступать в Лиге чемпионов. В летнее трансферное окно «шпоры» хотят усилиться. Согласно данным ESPN, главный тренер команды Анге Постекоглу попросил клуб подписать как минимум трёх новых футболистов.

В этот список входит нападающий Айвен Тони из «Брентфорда». 28-летний футболист оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 50 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 Тони забил 4 гола в 17 матчах. До середины января нападающий не мог играть из-за дисквалификации за нарушение правил о ставках.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Брентфорд Анге Постекоглу айвен тони трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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