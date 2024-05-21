Бывший игрок «Реала» может продолжить карьеру в «Атлетико»

Защитник Рафаэль Варан может на правах свободного агента вернуться в чемпионат Испании, где ранее выступал за мадридский «Реал». Интерес к 31-летнему французскому игроку проявляет «Атлетико», подыскивающий усиление в центр обороны. Об этом сообщает Todofichajes.

Ранее было объявлено, что Варан покинет «Манчестер Юнайтед» по завершении текущего сезона. За «красных дьяволов» Рафаэль выступал с лета 2021 года.

В завершившемся розыгрыше Английской премьер-лиги француз провел 22 встречи. Варан забил один гол и получил две желтые карточки. «Атлетико» в чемпионате Испании гарантировал себе четвертое место перед заключительным туром.