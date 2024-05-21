Тен Хага из «Манчестер Юнайтед» назвали худшим тренером АПЛ

Эксперты известного портала Goal составили рейтинг тренеров завершившегося чемпионата Англии. Как мы уже сообщали, первое место занял Унаи Эмери, под руководством которого «Астон Вилла» заняла четвёртое место и квалифицировалась в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Если посмотреть на нижнюю часть рейтинга, то на самом последнем, на двадцатом месте располагается Эрик тен Хаг из «Манчестер Юнайтед». Нидерландец получил от авторов всего лишь 1 балл из 10.

Как известно, «Манчестер Юнайтед» финишировал на восьмой позиции в Премьер-лиге. Это худший результат «красных дьяволов» в эпоху АПЛ.

Назван лучший тренер сезона АПЛ – это не Гвардиола и даже не Артета