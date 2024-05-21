Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хага из «Манчестер Юнайтед» назвали худшим тренером АПЛ

21 Мая 2024 • 13:07 Комментировать

Эксперты известного портала Goal составили рейтинг тренеров завершившегося чемпионата Англии. Как мы уже сообщали, первое место занял Унаи Эмери, под руководством которого «Астон Вилла» заняла четвёртое место и квалифицировалась в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Если посмотреть на нижнюю часть рейтинга, то на самом последнем, на двадцатом месте располагается Эрик тен Хаг из «Манчестер Юнайтед». Нидерландец получил от авторов всего лишь 1 балл из 10.

Как известно, «Манчестер Юнайтед» финишировал на восьмой позиции в Премьер-лиге. Это худший результат «красных дьяволов» в эпоху АПЛ.

Назван лучший тренер сезона АПЛ – это не Гвардиола и даже не Артета

👍 1
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед АПЛ Эрик тен Хаг ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Стало известно, где Джикия продолжит карьеру Карпин назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Назван возможный следующий клуб Джикии в РПЛ «Бавария» приняла решение по Зидану Тренер «Ливерпуля» Клопп сделал заявление о будущем Клопп назвал лучшего тренера мира «Манчестер Сити» сравнялся с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских титулов в АПЛ в XXI веке Анчелотти отреагировал на четыре пропущенных гола Луниным перед финалом Лиги чемпионов Гвардиола высказался после исторического чемпионства «Манчестер Сити»
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу
Спортивные новости
Как сильно на российский хоккей влияет отсутствие национальной сборной на чемпионате мира «Эдмонтон» в седьмом матче обыграл «Ванкувер» и вышел в финал Западной конференции НХЛ Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Немков высказался о победе Усика над Фьюри Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Мая
13:15 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу попросил «Тоттенхэм» о трёх новичках – известна одна фамилия
13:13 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок «Реала» может продолжить карьеру в «Атлетико»
13:07 · Англия. Премьер-лига
Тен Хага из «Манчестер Юнайтед» назвали худшим тренером АПЛ
13:05 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг не попал в расширенную заявку сборной Англии на Евро-2024
13:03 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший тренер сезона АПЛ – это не Гвардиола и даже не Артета
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» начала переговоры с новым тренером - известно имя
12:58 · Англия. Премьер-лига
Колвилл попал в заявку сборной Англии на Евро-2024
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» ищет тренера по объявлению
12:51 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Эдерсон может покинуть «Манчестер Сити» летом»
12:24 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля» Алькантара может перейти в лондонский клуб
12:24 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет подписать форварда до начала предсезонки, у клуба два варианта 1
11:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» далёк от продления контракта с Галлахером
11:39 · Англия. Премьер-лига
Бенитес дал совет тренеру, сменившему Клоппа в «Ливерпуле»
11:14 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» продаёт защитника в лондонский клуб
11:03 · Англия. Премьер-лига
Агент Шешко: «Клиент интересен клубам из Саудовской Аравии, АПЛ и Серии А»
Все новости
Рекомендуем