Стерлинг не попал в расширенную заявку сборной Англии на Евро-2024

Нападающий лондонского «Челси» Рахим Стерлинг не был включён в расширенную заявку сборной Англии на чемпионат Европы. По информации от инсайдера Мэтта Лоу, главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт не включил бывшего игрока «Манчестер Сити» в состав на Евро-2024.

Отметим, что на последнем чемпионате Европы 2021 года Стерлинг был одним из ключевых футболистов сборной Англии. Рахим отметился тремя голами и одним ассистом, что помогло «трём львам» дойти до финала.

29-летний Стерлинг в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги записал на свой актив 8 голов и 4 ассиста в 31 поединке.