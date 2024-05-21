Назван лучший тренер сезона АПЛ – это не Гвардиола и даже не Артета

На страницах авторитетного портала Goal был обнародован рейтинг лучших тренеров Английской премьер-лиги по итогам сезона 2023/2024. Первое место в этом рейтинге занял рулевой «Астон Виллы» Унаи Эмери. Бывший тренер московского «Спартака» получил от экспертов Goal 9 баллов из 10. «Вилланы», как известно, заняли четвёртое место в чемпионате Англии и получили билет в Лигу чемпионов.

На втором месте расположился Хосеп Гвардиола, который привёл «Манчестер Сити» к историческому четвёртому подряд чемпионству. Гвардиоле дали 8 баллов из 10. Тройку замкнул Микель Артета, чей «Арсенал» до последнего боролся за титул. У Артеты тоже 8 баллов.

Дальше в топ-10 идут Юрген Клопп (7 баллов), Анге Постекоглу (7), Андони Ираола (7), Оливер Гласнер (7), Шон Дайч (6), Маурисио Почеттино (6) и Роберто де Дзерби (6).