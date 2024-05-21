«Бавария» начала переговоры с новым тренером - известно имя

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани может получить работу в одном из европейских суперклубов. Заинтересованность в сотрудничестве с бельгийским специалистом проявляет мюнхенская «Бавария».

Согласно сведениям Sky Sport, представители немецкого клуба вступили в переговоры с агентами Компани. В «Баварии» считают, что Венсан обладает большим тренерским потенциалом и может принести пользу команде.

Ранее сообщалось, что в конце сезона с поста главного тренера «Баварии» будет уволен Томас Тухель. Под его руководством мюнхенский гранд впервые за долгое время остался без трофеев.