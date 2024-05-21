Колвилл попал в заявку сборной Англии на Евро-2024

Центральный защитник лондонского «Челси» Леви Колвилл попал в заявку сборной Англии на чемпионат Европы, который стартует в следующем месяце в Германии. Как сообщает журналист Джейкоб Штайнберг, главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт решил включить англичанина в состав.

Напомним, Колвилл большую часть сезона был основным защитником «Челси». Футболист выступал как в центре обороны, так и на левом фланге. Под конец кампании Леви получил травму, из-за которой пропустил последние матчи.

В минувшем розыгрыше АПЛ 21-летний Колвилл провёл 23 матча, где отметился голом и результативной передачей.