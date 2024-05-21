«Ливерпуль» ищет тренера по объявлению

«Ливерпуль» разместил объявление – клуб ищет тренера по стандартным положениям в штаб Арне Слота. В объявлении, на которое обратил внимание телеграм-канал «Первый спорт», мерсисайдский клуб в числе прочего обещает достойную зарплату и отпуск длиной в 25 дней.

Напомним, что в понедельник «Ливерпуль» объявил о назначении Арне Слота главным тренером. Нидерландец вступит в должность уже 1 июня. У руля «красных» Слот заменит Юргена Клоппа.

«Ливерпуль» финишировал на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем сезоне команда Арне Слота будет представлять страну в Лиге чемпионов.