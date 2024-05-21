Романо: «Эдерсон может покинуть «Манчестер Сити» летом»

Итальянский журналист Фабрицио Романо выложил неожиданный инсайд в своих социальных сетях. По информации от источника, основной голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон может покинуть свою команду в летнее трансферное окно.

Сообщается, что если поступит хорошее предложение, Эдерсон рассмотрит вариант с уходом. К игроку проявляют интерес команды из Саудовской Аравии. Бразилец не исключает, что в ближайшее время переедет на другой континент.

30-летний Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года, когда перешёл из лиссабонской «Бенфики». Бразилец успел выиграть с клубом 6 чемпионских титулов АПЛ и одну Лигу чемпионов.