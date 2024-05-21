Экс-игрок «Ливерпуля» Алькантара может перейти в лондонский клуб

Испанский полузащитник Тьяго Алькантара может остаться в Английской премьер-лиге после ухода из «Ливерпуля». Об этом сообщатся на страницах портала Todofichajes.

По данным источника, 33-летний хавбек может переехать в лондонский «Вест Хэм». Хулен Лопетеги, который в ближайшее время возглавит «молотобойцев», хочет видеть соотечественника в своей команде.

Напомним, что Алькантара выступал за «Ливерпуль» с сентября 2020 года. В завершившемся сезоне чемпионата Англии полузащитник сыграл всего одну встречу. Трансферная стоимость Тьяго оценивается в десять миллионов евро.