«Арсенал» хочет подписать форварда до начала предсезонки, у клуба два варианта

Лондонский «Арсенал» до начала предсезонной подготовки хочет усилиться новым форвардом. По информации от The Independent, клуб в данный момент выбирает между двумя вариантами.

По сведениям источника, в шорт-листе «Арсенала» находятся нападающий «Ньюкасла» Александр Исак и форвард амстердамского «Акса» Брайан Броббей. Оба футболиста могут покинуть свои клубы в летнее трансферное окно.

22-летний Броббей отметился 18 голами и 8 результативными передачами в этом розыгрыше чемпионата Нидерландов. Что касается Исака, 24-летний швед забил 21 гол в минувшем сезоне Английской премьер-лиги.