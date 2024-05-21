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«Челси» далёк от продления контракта с Галлахером

21 Мая 2024 • 11:53 Комментировать

Лондонский «Челси» далёк от того, чтобы подписать новый контракт с полузащитником Конором Галлахером, который является воспитанником и основным игроком команды. По информации от Daily Express, англичанин может быть продан в ближайшее межсезонье, так как клуб нуждается в деньгах для того, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей.

Напомним, в нынешнем сезоне Галлахер в большей части поединка был капитаном «Челси» из-за травм Риса Джеймса и Бена Чилуэлла. Контракт 24-летнего футболиста с «синими» истекает летом 2025 года.

В минувшем розыгрыше АПЛ Галлахер записал на свой актив 5 голов и 7 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Конор Галлахер
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