Бенитес дал совет тренеру, сменившему Клоппа в «Ливерпуле»

Испанский специалист Рафаэль Бенитес дал совет новому наставнику «Ливерпуля» Арне Слоту. Нидерландец сменил у руля «красных» немца Юргена Клоппа.
«Мой совет Слоту заключатся в том, чтобы он оставался самим собой. Ему нужно понять культуру города и клуба, где ему предстоит работать. Как только Слот это поймет, то это будет первым позитивным шагом на верном пути», - передает слова Рафаэля The Telegraph.
Нидерландский специалист приступит к работе 1 июня. Срок трудового соглашения между тренером и «Ливерпулем» рассчитан до середины 2027 года. Его предыдущим клубом был «Фейеноорд».
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