Бенитес дал совет тренеру, сменившему Клоппа в «Ливерпуле»

«Мой совет Слоту заключатся в том, чтобы он оставался самим собой. Ему нужно понять культуру города и клуба, где ему предстоит работать. Как только Слот это поймет, то это будет первым позитивным шагом на верном пути», - передает слова Рафаэля The Telegraph.