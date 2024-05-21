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«Барселона» продаёт защитника в лондонский клуб

21 Мая 2024 • 11:14 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бетис
25.05 22:00

Каталонская «Барселона» в ближайшее время расстанется с одним из своих центральных защитников. По информации от журналиста Томаса Андреу, «сине-гранатовые» продают Чади Риада в лондонский «Кристал Пэлас».

Сумма трансфера пока неизвестна, но источник сообщает, что «Барселона» прописала пункт, согласно которому, клуб получит 50% от суммы последующей перепродажи марокканца.

Напомним, 20-летний Риад проводит нынешний сезон на правах аренды в составе «Бетиса». Футболисту осталось сыграть за эту команду в последнем туре чемпионата Испании против мадридского «Реала». Затем центральный защитник планирует завершить трансфер в «Кристал Пэлас».

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