Агент Шешко: «Клиент интересен клубам из Саудовской Аравии, АПЛ и Серии А»

Элвис Басанович, агент нападающего «РБ Лейпцига» Беньямина Шешко, рассказал о том, какие у его клиента есть варианты для продолжения карьеры.

«К Беньямину проявляют интерес два клуба из Саудовской Аравии, но на подобный трансфер нет никаких шансов. Мой клиент не покинет Европу. Шешко интересен клубами из Английской премьер-лиги и Серии А. «РБ Лейпциг» делает всё возможное для того, чтобы сохранить Шешко. Клуб намерен обратиться к нам с очень хорошим предложением», – цитирует агента Sportklub.

20-летний Шешко в дебютном сезоне отметился 14 голами и 2 ассистами в Бундеслиге. У игрока есть отступные в районе 60 миллионов евро.