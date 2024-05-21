Пакета всё ещё надеется перейти в «Манчестер Сити», цена вопроса – 80 миллионов евро

Полузащитник лондонского «Вест Хэма» Лукас Пакета всё ещё надеется перебраться в «Манчестер Сити». Напомним, прошлым летом «горожане» проявляли интерес к футболисту сборной Бразилии, но сделка не состоялась.

По информации от The Times, Пакета просит у ФА, чтобы его расследование по азартным играм поскорее завершилось. Потенциальная дисквалификация бразильца пока мешает «Манчестер Сити» провернуть трансфер.

26-летний Пакета в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги записал на свой актив 4 гола и 6 результативных передач. Лукас выступает за «молотобойцев» с лета 2022 года, когда перебрался из французского «Лиона».