Эмерсон Роял не интересен «Баварии»

Правый защитник лондонского «Тоттенхэма» Эмерсон Роял не входит в список интересов мюнхенской «Баварии». По информации от Sky Sport Germany, бразильский фуллбек находился в шорт-листе «красной машины» в январе, но когда сделка не состоялась, футболист был вычеркнут из списка интересов немецкого клуба.

Отмечается, что в настоящий момент «Бавария» даже не задумывается о потенциальном трансфере Рояла. 25-летний Эмерсон может покинуть «Тоттенхэм» летом, но пока неизвестно, какие клубы интересуются бразильцем.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги Роял отметился одним забитым голом.