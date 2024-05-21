«Боруссия» готовит первый летний трансфер - названо имя игрока

Защитник Ян Матсен может остаться в дортмундской «Боруссии», за которую выступает на правах аренды. Полноценный контракт футболиста принадлежит лондонскому «Челси».

Как стало известно журналисту Патрику Бергеру, руководство «шмелей» готовит предложение по 22-летнему исполнителю. Подписание Матсена является приоритетом для «Боруссии». Этот переход станет первым трансфером клуба в летнее трансферное окно.

Стоит отметить, что сумма отступных за трансфер игрока составляет 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Германии Матсен провел 16 матчей, записав себе в актив два гола и две результативные передачи.