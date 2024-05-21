Почеттино может покинуть «Челси», клуб хочет пригласить молодого специалиста вместо аргентинца

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино в ближайшее время может покинуть команду. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в данный момент руководство хочет сохранить аргентинца на посту наставника. Сам специалист тоже хочет остаться, но стороны могут расстаться, если разойдутся в видении дальнейшего развития команды.

Если верить источнику, если Почеттино покинет «Челси», клуб хочет пригласить вместо Маурисио молодого специалиста, который будет подчиняться руководству и не будет выдвигать никаких требований. Клубу нужен специалист, который готов согласиться на отсутствие контроля трансферов.

Напомним, «Челси» под руководством Почеттино финишировал на шестом месте в АПЛ.