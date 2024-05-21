Палмер оценил выступление «Челси»

Хавбек лондонского «Челси» Коул Палмер высказался о выступлении своей команды в этом сезоне.
«В последних нескольких матчах мы было сплоченным коллективом. Команда была намного организованней, чем на старте сезона. У нас сейчас молодой и перспективный коллектив. Если мы будет много работать, то нас ждут большие успехи», - передает слова полузащитника BBC.
Напомним, что «пенсионеры» финишировали на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.
В сезоне-2023/2024 Палмер поучаствовал в 48 поединках, записав на свой счет 27 забитых мячей и 15 результативных передач.
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