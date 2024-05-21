Нападающий «Ливерпуля» Салах намекнул, где будет играть в новом сезоне

Звездный форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о следующем сезоне. Египтянин намерен побороться за трофеи.
«Мы понимаем, что трофеи имеют большое значение. Команда сделает все возможное, чтобы это произошло в новом сезоне. Наши болельщики заслуживают этого. Поэтому мы будем бороться изо всех сил», - оставил сообщение Мохамед в своих социальных сетях.
Сезон-2023/2024 «Ливерпуль» завершил без трофеев. В конце сезона с поста главного тренера команды ушел немецкий специалист Юрген Клопп.
Ранее в прессе сообщалось, что Салах может покинуть клуб грядущим летом. Интерес к игроку проявляют из Саудовской Аравии.
Бан пользователя