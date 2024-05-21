Постекоглу попросил у руководства «Тоттенхэма» минимум трёх новых игроков

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу начал планировать летнюю трансферную кампанию. Об этом рапортуют журналисты ESPN.

По информации источника, 58-летний наставник обратился к руководству «шпор» с просьбой приобрести минимум трех новых футболистов в летнее трансферное окно. В сфере интересов столичного клуба находятся полузащитник Конор Галлахер («Челси») и нападающий Айвен Тони («Брентфорд»).

Под руководством Постекоглу «Тоттенхэм» финишировал в Английской премьер-лиге на пятой позиции. Трудовое соглашение между тренером и лондонским клубом рассчитано до середины 2027 года.