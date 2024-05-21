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Постекоглу попросил у руководства «Тоттенхэма» минимум трёх новых игроков

21 Мая 2024 • 07:21 Комментировать

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу начал планировать летнюю трансферную кампанию. Об этом рапортуют журналисты ESPN.

По информации источника, 58-летний наставник обратился к руководству «шпор» с просьбой приобрести минимум трех новых футболистов в летнее трансферное окно. В сфере интересов столичного клуба находятся полузащитник Конор Галлахер («Челси») и нападающий Айвен Тони («Брентфорд»).

Под руководством Постекоглу «Тоттенхэм» финишировал в Английской премьер-лиге на пятой позиции. Трудовое соглашение между тренером и лондонским клубом рассчитано до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу
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