Салах – Клоппу: «Надеюсь, мы ещё встретимся»

Мохамед Салах, нападающий «Ливерпуля» адресовал пост в своей соцсети Юргену Клоппу, который покинул тренерский мостик «красных» по итогу сезона АПЛ.

«Было здорово делиться с вами опытом все последние семь лет. Желаю удачи в будущем и надеюсь, что мы ещё встретимся», - пишет Мохамед под совместным фото с тренером.

При Клоппе в «Ливерпуле» Салах вместе с командой завоевал восемь трофеев. Дважды мерсисайдцы победили в Кубке лиги, по разу – в АПЛ, Кубке Англии, Лиге чемпионов УЕФА, Суперкубке Англии и Суперкубке УЕФА, а также на Клубном чемпионате мира.

Новым главным тренером «Ливерпуля» после девятилетней эпохи Юргена станет нидерландский специалист Арне Слот, официально презентованный пресс-службой клуба.