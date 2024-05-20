«Астон Вилла» нацелилась на топ-игрока «Барселоны»

«Астон Вилла» смогла пробиться в Лигу чемпионов, финишировав на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Теперь, понятное дело, бирмингемский клуб планирует усиление состава на летнее трансферное окно.

Как сообщает испанский Sport, «Астон Вилла» хочет подписать защитника Рональда Араухо. Несколько недель назад спортивный директор «вилланов» Рамон Мончи общался с представителями «Барселоны» и сказал, что клуб сделает предложение по Араухо, если выйдет в Лигу чемпионов.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает 25-летнего Рональда Араухо в 70 миллионов евро.