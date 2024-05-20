Ван Дейк выходил на поле против Слота, тогда Виргил был игроком «Гронингена»

Забавным фактом про лидера «Ливерпуля» Виргила ван Дейка и новоиспечённого главного тренера «красных» Арне Слота делится телеграм-канал «Английский акцент».

Во время своего пребывания в «Гронингене» ван Дейк сталкивался на поле с Арне Слотом, который тогда представлял цвета «ПЕК Зволле». Теперь же капитан «Ливерпуля» будет играть уже под руководством Слота.

Ван Дейк – выходец академии «Гронингена», свою профессиональную карьеру на взрослом этапе он начал в 2011-2013 годах именно в рядах этого клуба.

Слот завершал карьеру игрока с 2010 по 2013 годы в «ПЕК Зволле», после, 11 лет назад стартовала его тренерская карьера.

В понедельник, 21 мая «Ливерпуль» официально объявил о назначении Слота главным тренером.