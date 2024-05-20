Пирс Морган аргументировал, почему «Манчестер Сити» - не лучший клуб в истории АПЛ

Пирс Морган, известный британский журналист и болельщик лондонского «Арсенала» объяснил, почему «Манчестер Сити» нельзя назвать лучшей командой в истории Английской премьер-лиги.

«Сити» - отличная команда, но вы не можете претендовать на звание лучшей команды в истории Премьер-лиги, если ни разу не провели сезон без поражений. «Непобедимый» «Арсенал» остаётся лучшей командой в истории Премьер-лиги, потому что их никто не победил», - пишет Морган в своей соцсети.

Напомним, что вечером воскресенья «Сити» оформил свой очередной титул чемпионов Англии. «Арсенал» проиграл «горожанам» всего лишь два очка.