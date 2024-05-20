Раскрыт срок контракта Слота с «Ливерпулем»

В понедельник «Ливерпуль» официально объявил о назначении Арне Слота на должность главного тренера с 1 июня. В пресс-релизе мерсисайдский клуб не стал раскрывать информацию о сроке контракта, который подписал нидерландский специалист. Если верить изданию the Telegraph, то трудовое соглашение Слота на «Энфилде» рассчитано на три сезона.

Как известно, на тренерской скамейке «Ливерпуля» Арне Слот заменит Юргена Клоппа. Немец ещё в январе объявил о решении покинуть клуб, где он работал с октября 2015 года. Клопп говорил о плане взять паузу в тренерской карьере как минимум на один сезон.