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Инсайдер Романо назвал ещё одного тренера, которого обсуждали в «Баварии»

20 Мая 2024 • 20:56 Комментировать

«Бавария» работает над поиском нового главного тренера. С рядом специалистов договориться не получилось, поэтому круг претендентов постепенно сужается.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо написал в социальных сетях о том, что в «Баварии» обсуждали кандидатуру Венсана Компани. Романо отмечает, что 38-летний Компани находится на радарах нескольких клубов, несмотря на вылет «Бёрнли» в Чемпионшип.

Ранее появилась информация о том, что «Бавария» может вести переговоры с Томасом Франком из «Брентфорда». А ещё раньше мюнхенский клуб слухи связывали с Роберто де Дзерби и Эриком тен Хагом.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бёрнли Венсан Компани Фабрицио Романо ещё теги
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