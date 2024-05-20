Назван неожиданный кандидат на пост тренера «Баварии»

«Бавария» столкнулась с трудностями в процессе поиска нового главного тренера. Целый ряд специалистов отказали мюнхенцам по тем или иным причинам, и даже договориться о продолжении сотрудничества с Томасом Тухелем клубу не удалось.

Как сообщает Bild, в настоящий момент «Бавария» ведёт переговоры с тренером из Премьер-лиги, который представляет не клуб «большой шестёрки». Отмечается, что речь может идти о Томасе Франке из «Брентфорда».

Ранее слухи связывали Томаса Франка с «Манчестер Юнайтед», но не с «Баварией».

Отметим, что «Брентфорд» завершил чемпионат Англии на 16-й позиции в таблице.