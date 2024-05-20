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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван неожиданный кандидат на пост тренера «Баварии»

20 Мая 2024 • 20:49 Комментировать (1)

«Бавария» столкнулась с трудностями в процессе поиска нового главного тренера. Целый ряд специалистов отказали мюнхенцам по тем или иным причинам, и даже договориться о продолжении сотрудничества с Томасом Тухелем клубу не удалось.

Как сообщает Bild, в настоящий момент «Бавария» ведёт переговоры с тренером из Премьер-лиги, который представляет не клуб «большой шестёрки». Отмечается, что речь может идти о Томасе Франке из «Брентфорда».

Ранее слухи связывали Томаса Франка с «Манчестер Юнайтед», но не с «Баварией».

Отметим, что «Брентфорд» завершил чемпионат Англии на 16-й позиции в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Брентфорд Томас Франк ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
20 Мая 2024 в 21:52
ай усе паварка па рукам пашла.. А-ха-ха-ха! )))
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