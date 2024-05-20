Грилиш снова зажигает: Звезда «Манчестер Сити» отмечал чемпионство до 5 утра

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш известен своим умением отрываться по полной, когда это допустимо. После четвёртого подряд чемпионства Хосеп Гвардиола позволил футболистам отдыхать безо всяких ограничений. Грилиш в итоге лишь в 5 часов утра покинул ресторан-бар «Феникс» в Манчестере. Об этом рассказывает the Telegraph.

Но не только Грилиш пустился во все тяжкие. Кевин де Брёйне тоже хорошо погулял – бельгийца заметили буквально «упавшим» в такси.

В ближайшие дни игрокам «Манчестер Сити» предстоит вернуться к работе – 25 мая они проведут финальный матч Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед».