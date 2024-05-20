Забарный – лучший молодой игрок топ-5 чемпионатов по проведённым матчам

Защитник «Борнмута» Илья Забарный – лидер сезона в топ-5 чемпионатах по сыгранным матчам среди игроков до 21 года. Фактом делится портал Transfermarkt в своём рейтинге.

Так, Илья провёл за «вишен» в прошедшем сезоне АПЛ 3 330 минут, сыграв в общей сумме 37 матчей, это почти все в рамках Премьер-лиги.

На втором месте идёт Савио из «Жироны», у этого бразильского нападающего 2 953 сыгранных минут в Ла Лиге и 36 матчей.

Далее на третьем месте расположился игрок атаки «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо – у аргентинца 2 576 сыгранных минут в 36 матчах АПЛ.

Замыкает четвёрку рекордсменов также с 36 матчами молодое дарование «Барселоны» Ламин Ямаль. Что касается минут, сыграл он 2 133 минуты в Ла Лиге.