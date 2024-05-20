«Ливерпуль» посредством своего официального сайта объявил о назначении Арне Слота на должность главного тренера. Нидерландский специалист вступит в должность 1 июня после получения разрешения на работу. Предсезонную подготовку Слот начнёт в июле.

Мерсисайдский клуб не раскрывает срок контракта Слота. 45-летний тренер переходит в «Ливерпуль» после трёх сезонов в «Фейеноорде».

На тренерском мостике «Ливерпуля» Арне Слот заменит Юргена Клоппа. Немец ещё в начале календарного года объявил о решении уйти из клуба, где он работал с октября 2015 года. Клопп решил взять паузу в тренерской карьере.