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«Ливерпуль» объявил о назначении Слота главным тренером официально

20 Мая 2024 • 19:21 Комментировать (1)

«Ливерпуль» посредством своего официального сайта объявил о назначении Арне Слота на должность главного тренера. Нидерландский специалист вступит в должность 1 июня после получения разрешения на работу. Предсезонную подготовку Слот начнёт в июле.

Мерсисайдский клуб не раскрывает срок контракта Слота. 45-летний тренер переходит в «Ливерпуль» после трёх сезонов в «Фейеноорде».

На тренерском мостике «Ливерпуля» Арне Слот заменит Юргена Клоппа. Немец ещё в начале календарного года объявил о решении уйти из клуба, где он работал с октября 2015 года. Клопп решил взять паузу в тренерской карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арне Слот
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Комментарии (1) Все комментарии
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andi
20 Мая 2024 в 19:54
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