19 мая в Английской премьер-лиге завершился очередной сезон. Победителем первенства вновь стал «Манчестер Сити».

Любопытно, что лишь два игрока из сотен других футболистов лиги отыграли каждую минуту каждого из 38 матчей своей команды.

Один, как мы уже сообщали – Вильям Салиба, защитник лондонского «Арсенала», дважды подряд вице-чемпиона страны. Но есть и второй – это защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман, сообщает телеграм-канал «Английский акцент».

«Арсенал» с 89 баллами занял второе место, отстав от чемпиона на два балла. «Волки» с 46 очками – на 14-м месте итоговой таблицы.