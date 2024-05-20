«Челси» готов продать защитника почти за 30 млн евро

Защитник Трево Чалоба может покинуть «Челси» в летнее трансферное окно. Лондонский клуб готов продать 24-летнего футболиста, но только при поступлении предложения в 25 миллионов фунтов (около 29,25 млн евро). Как сообщает the Telegraph, «пенсионеры» настроены придерживаться этого ценника.

В сезоне 2023/2024 Чалоба поучаствовал в 17 матчах «Челси». В них защитник записал на свой счёт один гол, расписавшись в воротах «Тоттенхэма». При этом первую часть сезона Чалоба пропустил из-за травмы.

Напомним, что «Челси» финишировал на шестой позиции в Английской премьер-лиге.